وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 00:46

وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة

منذ 55 mins 13 February، 2025
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