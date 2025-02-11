الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة في منطقتَي المقيبلة – وادي خالد في عكار وعربصاليم – النبطية اليوم ما بين الساعة 10.15 والساعة 17.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 11:18

الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة في منطقتَي المقيبلة – وادي خالد في عكار وعربصاليم – النبطية اليوم ما بين الساعة 10.15 والساعة 17.00

منذ 44 mins 11 February، 2025
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