مصادر عبرية: نشر ناقلات جند في عدد من مستوطنات شمالي الضفة الغربية للمرة الأولى منذ سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 09:44

مصادر عبرية: نشر ناقلات جند في عدد من مستوطنات شمالي الضفة الغربية للمرة الأولى منذ سنوات

منذ 14 mins 11 February، 2025
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