دوي 3 انفجارات في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا عقب رصد إطلاق صواريخ من الجانب الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 08:12

دوي 3 انفجارات في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا عقب رصد إطلاق صواريخ من الجانب الروسي

منذ 43 mins 11 February، 2025
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