وزير الطاقة الأوكراني: روسيا استهدفت البنية التحتية للغاز ليلا وننفذ نظام إغلاق طارئ إلى حين انتهاء التهديد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 08:12

وزير الطاقة الأوكراني: روسيا استهدفت البنية التحتية للغاز ليلا وننفذ نظام إغلاق طارئ إلى حين انتهاء التهديد

منذ 44 mins 11 February، 2025
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