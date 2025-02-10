“جبهة العمل” هنأت إيران بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية

هنأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين “الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية المظفّرة التي حوّلت إيران من شرطي أميركا في الخليج، ومن العمالة لها ولربيبتها إسرائيل إلى دولة حرّة الإرادة والخيار والمصير والمسار، دولة قويّة بشعبها وقيادتها وجيشها وحرسها الثوري، دولة نأت بنفسها عن أي ارتهان أو ارتباط خارجي يعيق تقدّمها والنهوض بعمرانها وثقافتها وحضارتها نحو الأفضل”.

ورأت الجبهة أن “الثورة الإسلامية تمكّنت وخلال فترة قصيرة من تحويل إيران إلى بلد قوي حرّ مستقل ذو تأميم ذاتي في كلّ ميادين ومواقع الحضارة والثقافة والتقدّم العلمي والطبي والتقني والتكنولوجي وصولاً إلى صناعة الماء الثقيل (النووي) للأهداف العلميّة والطبيّة، هذا عدا عن الصناعات الضخمة الثقيلة والإختراعات المتواصلة في مجالات الحياة كافة”، وتابعت “كذلك استطاعت الثورة الإسلامية من نقل إيران وتحويلها إلى بلد متقدّم متطوّر ومقاوم لمشاريع الاستعمار والاستكبار العالمي وبأن تكون الداعم الأوّل والراعي للمقاومة الفلسطينية وسنداً لها وللشعب الفلسطيني المظلوم الرازح تحت نير الإحتلال منذ عشرات السنين”.

وأشارت الجبهة إلى “معركة طوفان الأقصى أظهرت كيف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت بقوّة وحزم وصلابة مع حماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية والفصائل المقاتلة ضد العدو اليهودي الصهيوني المجرم وكيف أنّها كانت وما زالت رائدة محور المقاومة ومحور النُصرة والإسناد دفاعا عن فلسطين وعن القدس الشريف والأقصى المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام