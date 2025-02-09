غارة للطائرات الحربية المعادية استهدفت معبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل شرق لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 22:20

غارة للطائرات الحربية المعادية استهدفت معبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل شرق لبنان

منذ 21 mins 9 February، 2025
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