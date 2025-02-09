الرئيس بري تابع الأوضاع العامة مع المبعوث الخاص للرئيس الجزائري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والوفد المرافق بحضور المستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان .

ونقل عطاف لبري تحيات رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون .

بدوره أكد الرئيس بري متانة العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالجزائر، منوهاً بمواقفها الداعمة للبنان في مختلف المحافل والمنتديات والمؤازرة في شتى المجالات والميادين ، وحمًل رئيس المجلس الضيف الجزائري تحياته وشكره للجزائر رئيساً وحكومة وشعباً .

الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في الجنوب في ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وخرقها للقرار الأممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام