واشنطن بوست: مصر أخبرت أمريكا أن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين تعني أن الجيش المصري سيتدخل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 18:06

واشنطن بوست: مصر أخبرت أمريكا أن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين تعني أن الجيش المصري سيتدخل

منذ 8 mins 7 February، 2025
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