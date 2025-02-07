فلسطين اليوم: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 22:42

فلسطين اليوم: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين

منذ 2 ساعة 7 February، 2025
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