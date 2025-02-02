استطلاع رأي لمعهد أكورد الإسرائيلي: 69% من “الإسرائيليين” يرون أنه يتعين على نتنياهو تقديم استقالته من منصبه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 21:10

استطلاع رأي لمعهد أكورد الإسرائيلي: 69% من “الإسرائيليين” يرون أنه يتعين على نتنياهو تقديم استقالته من منصبه

منذ 1 ساعة 2 February، 2025
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