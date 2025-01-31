رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: لقد أدى قادتنا الأمانة وسلموا الراية مرفوعة، لجيل جديد من القادة الصناديد، ليستكملوا المسير نحو القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 19:58

رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: لقد أدى قادتنا الأمانة وسلموا الراية مرفوعة، لجيل جديد من القادة الصناديد، ليستكملوا المسير نحو القدس

منذ 8 mins 31 January، 2025
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