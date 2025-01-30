خروقات صهيونية متواصلة في الجنوب: استهداف للممتلكات وقصف مدفعي

يواصل العدو الصهيوني خروقاته على المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني، حيث تشهد عدة بلدات عمليات قصف وتجريف وتدمير ممنهج للممتلكات.

وأفاد مراسل المنار بأن قوات العدو تواصل أعمال التجريف في حي المفيلحة – ميس الجبل، وذلك مقابل نقطة تمركز مستحدثة للجيش اللبناني. وفي سياق متصل، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة شعب القلب في أطراف بلدة شبعا بقذيفتين.

مكان عملية التجريف التي نفذتها جرافات العدو على بعد 100م من مكان تمركز الجيش اللبناني عند مدخل حي المفيلحة في بلدة ميس الجبل

كما أقدمت قوات العدو على تدمير عدد من المحال التجارية والسيارات في بلدة برج الملوك، كما قامت بإحراق مزرعة لتربية الدواجن وتجميع البيض في منطقة تل النحاس، وأضرمت النيران في قصرٍ بأطراف بلدة طلوسة.

كما افاد مراسلنا بأن محلقة معادية ألقت قنبلة بالقرب من مدرسة بلدة طلوسة أثناء تفقد إحدى العائلات لمنزلها في المنطقة.

محلقة صهيونية

وسُجِّل انفجار صاروخ اعتراضي فوق برج الملوك – مرجعيون، كما واصل العدو أعمال التجريف في بلدة الضهيرة الحدودية.

كما افاد مراسلنا عن اعمال تمشيط ينفذها العدو الصهيوني من مواقعه في الجرداح وبركة ريشا باتجاه الاراضي اللبنانية.

إجراءات الجيش اللبناني

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تنفيذ وحدات متخصصة عمليات تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الخيام وحقل القليعة – مرجعيون بين الساعة 11:30 والساعة 17:00.

ويواصل أهالي الجنوب اللبناني لليوم الخامس على التوالي محاولة دخول قراهم وبلداتهم التي لا يزال يحتلها الجيش الصهيوني، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يومًا للانسحاب، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024. في حين تواصل قوات العدو تواجدها في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

المصدر: موقع المنار