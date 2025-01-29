المتحدث باسم حماس للمنار: قادرون على الزام العدو بالاتفاق والأولية الآن لإغاثة شعبنا

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن المقاومة تملك عناصر قوة لمواجهة مخططات الاحتلال العدوانية، مشددًا على أن الأولوية الآن هي لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأشار قاسم في مقابلة مع قناة المنار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول دائمًا ألا يلتزم بالاتفاق، والقاعدة الأساسية بالنسبة له في كل اتفاق يوقعه هي أن لا يلتزم به. وقال: “ولعلنا شاهدنا يوميًا ما يحدث مع الإخوة في لبنان، وليلة كان هناك أيضًا قصف في لبنان وعدوان، وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكد قاسم أن حماس ستواصل من طرفها الالتزام بالاتفاق، مشيرًا إلى أن المقاومة لديها من الأوراق ما تستطيع أن تلزم به العدو للوصول إلى باقي المراحل.

كما أكد قاسم أن حركة حماس، كما تؤكد دائمًا، جاهزة لتوفير كل المناخات السياسية للوصول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وفق شروط شعبنا الفلسطيني، وأنها أيضًا تضع مصالح الشعب الفلسطيني العليا كمحدد أساسي في كل تفاصيل الاتفاقات التي تضعها.

وشدد قاسم على أن الأولوية الأولى لحماس الآن هي إغاثة الشعب في غزة وتوفير المآوي لهم، وفتح الحدود لخروج المرضى والمصابين وغيرهم من أصحاب الاحتياجات. وأعلن أن الحركة تتحرك مع الوسطاء في كل ساعة وفي كل دقيقة عبر اتصالات مستمرة من أجل إلزام الاحتلال بذلك.

المصدر: موقع المنار