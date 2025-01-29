المفتي قبلان: محاولات تدويل قضية لبنان يضعه بقلب الخراب

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى القادة اللبنانيين، قائلاً إن “البلد بقلب أزمة عميقة، وبلا ورشة سياسية وحكومة ميثاقية، البلد ينزف بالهيكل والوظيفة الوطنية”، مشيراً إلى أن “اللحظة ليست للمتاريس الطائفية والتحريض السياسي”.

وأكد المفتي قبلان أنّ محاولات تدويل قضية لبنان وإعادة صرفه بلعبة الخارج يضع البلد بقلب الخراب”، مشيراً إلى أن “اللحظة سيادية، وما يجري بالجنوب يفترض موقفاً وطنياً قويا جداً، وأهل الجنوب درع السيادة الوطنية وحراس قضية لبنان وعماد الصمود اللبناني، ودمهم بحجم وطن”.

ولفت الى أن “الخطورة تكمن بلعبة التحريض والحقد التي تتجاوز الحدود الأخلاقية والوطنية بهذا البلد، وتركهم بوجه الإسرائيلي دون ضغط سياسي وتكاتف وطني خيانة بحق السيادة والشراكة الوطنية، وقيادة اليونيفيل تتصرف وكأنها مندوب سامٍ ولن نقبل بأي مندوب سامٍ لهذا البلد المطوّق بقرابين السيادة الوطنية”.

وإذ أشار إلى أن “هناك من يريد صهينة لبنان وأمركة مؤسساته”، أكد المفتي قبلان أن “هذه اللعبة لن تمرّ أبداً، ولن نقبل إلا بحكومة ثقل مسيحي لتأكيد روح الميثاقية الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية