السيد أمين السيد في رسالة الى الأهالي المقاومين: أنتم الصفوة وتاج الرؤوس

وجه رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الثلاثاء رسالة إلى أهلنا المقاومين في جنوب لبنان.
وقال السيد أمين السيد في رسالته “سلام الى عقولكم وقلوبكم والى أرواحكم ودمائكم وجراحاتكم، سلام الى أقدامكم أينما وطأت تطّهر الأرض من رجس المجرمين والوحوش الصغار والكبار…”، وتابع “لقد اختبر عدوّكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف على كنهه وطبيعته”، وأكد ان “هذا السلاح لا يعرفه الا الله والراسخون في العلم والمؤمنون المتّقون..”.
واضاف السيد امين السيد “أنتم أيّها النساء والرجال والأطفال أنتم يا أشرف وأطهر الناس ليس فيكم الخائفين، الخانعين، الخاضعين، المستسلمين… أنتم الصفوة وأنتم تاج الرؤوس… الفخر لمن ينتمي إليكم…”.
وتوجه السيد أمين السيد للعدو بالقول “هل علمت الآن أن جرائمك لم تصنع لك أيّ انتصار وأن أسلحتك وقنابلك لم تكتب لك سوى تاريخ الهزائم… وأن دماء الشهداء الذين قتلتهم تحوّلت إلى إيمانٍ وشجاعةٍ وإرادةٍ وعزم وقوّة قلّ نظيرها في هذا العالم، وستكون إلهامًا ومحجةً لشعوب العالم ومزارا…”، واضاف “سيأتي الزمن الذي تتهاوى فيه هياكلك في المنطقة وستكون شعوب العالم على نفس صورة هذا الشعب العظيم في لبنان من جنوبه إلى كلّ جهات الأرض فيه”.
وقال السيد أمين السيد “أمّا في فلسطين يتلاحم المشهد والصورة والشعب والدم والنصر والعزّة والكرامة”، وتابع “أقول لكلّ إخوتنا في الوطن هذه فرصة نادرة وتاريخيّة للوحدة ولو لمرّة واحدة نرمي بها الأحقاد والصراعات والخلافات المصنّعة والمركّبة على مصالح الأعداء ونصنع سيادتنا ونفرضها على الأعداء والأصدقاء، ونُثبت للعالم أنّنا لسنا شعبًا للاستئجار والاستثمار وأنّنا شعبٌ يستحقُّ الحياة بجدارة وكرامةٍ وشرف”.
المصدر: موقع المنار