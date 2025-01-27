الخارجية اللبنانية: ندعو الدول الراعية للاتفاق وكافة الأطراف الدولية إلى إلزام “إسرائيل” بتنفيذ تعهداتها والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 00:14

الخارجية اللبنانية: ندعو الدول الراعية للاتفاق وكافة الأطراف الدولية إلى إلزام “إسرائيل” بتنفيذ تعهداتها والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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