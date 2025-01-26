حزب الله: نؤكد أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي ‏لبنان من غدر الأعداء ليست حبراً على ورق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2025 - 19:38

حزب الله: نؤكد أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي ‏لبنان من غدر الأعداء ليست حبراً على ورق

منذ 12 mins 26 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة