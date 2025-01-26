السيد الحوثي: الجهوزية مستمرة للتصدي لأي عدوان أمريكي أو “إسرائيلي”

أكد قائد حركة “أنصار الله”، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن القضية الفلسطينية تمثل محورًا ثابتًا في مسار الأمة الإسلامية، مشيدًا بصمود المجاهدين في فلسطين ودورهم القيادي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وقال في كلمة له اليوم الأحد: “المجاهدون في فلسطين أثبتوا أنهم في طليعة الأمة بثباتهم وتماسكهم وقدرتهم على التصدي للعدو الإسرائيلي.”

وشدد على أهمية تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية، موجهًا انتقادات لاذعة لمن يساندون السياسات الأمريكية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني. وأضاف: “أمريكا سخّرت كل إمكاناتها لإبادة الشعب الفلسطيني، وما يحدث من دمار في غزة هو نتيجة دعمها العسكري والمالي لإسرائيل.”

الدعم اليمني لفلسطين

وجدد السيد الحوثي التزام اليمن بمساندة القضية الفلسطينية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن “يمن الإيمان” سيظل مصدر دعم وإسناد لفلسطين ومجاهديها. وأوضح: “نحن مستمرون في تحركنا العسكري والإعلامي والسياسي نصرة لفلسطين، كما كنا خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية.”

وأشاد بدور الإعلاميين الذين وصفهم بـ”فرسان الإعلام”، مؤكدًا أن جهودهم في كشف الجرائم الإسرائيلية أثارت استياء الإدارة الأمريكية.

تحذير من العودة إلى التصعيد في غزة

وأكد أن حركة أنصار الله تتابع عن كثب مجريات تنفيذ الاتفاق في غزة، والوضع في جنين والضفة الغربية. وحذر السيد الحوثي “إسرائيل” من مغبة النكث بالاتفاق أو العودة إلى التصعيد والإبادة الجماعية، مشددًا على أن أي خرق سيقابل بتصعيد فوري.

كما جدد تمسكه بالمعادلة التي أرسى قواعدها شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ، خاصة فيما يتعلق بحماية المسجد الأقصى، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع محور المقاومة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

مواجهة السياسات الأمريكية

ووجه السيد الحوثي رسالة حازمة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدًا أن اليمن في جهوزية دائمة للتصدي لأي عدوان أمريكي، مهما كان مستواه. وقال: “سنواجه أمريكا بعون الله وسنتصدى لأي تهديد مهما كان حجمه.”

وفي رسالته للموالين لأمريكا، وصف الحوثي موقفهم بالانقياد الأعمى، داعيًا إياهم إلى إعادة النظر في سياساتهم. وأضاف :” أيها الأغبياء كونوا أذكياء ولو لمرة واحدة وفي موقف واحد وقرار واحد، دعوا أمريكا و”إسرائيل” وحرضوهما كما تشتهون، و اتركوا أمريكا لتفعل ما تشاء في مواجهتنا، فلتصنف ولتحارب ولتفعل ما تريد أن تفعل”.

وتابع ” سنواجه أمريكا بعون الله تعالى ونتصدى لأي عدوان منها مهما كان مستواه ، نصيحتنا لكم، تفرجوا وتربصوا كما هي عادتكم في التربص، تربصتم على مدى 15 شهرا وخابت آمالكم وكانت حالة الحسرة واضحة عليكم”.

واختتم السيد عبدالملك الحوثي كلمته بالتأكيد على التزام “أنصار الله” بالدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين، مع الثقة بأن النصر سيكون حليف الشعوب الحرة والمقاومة.

المصدر: المسيرة