مسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية يوسف بسام يطلب من رئيس الحكومة ووزير التربية اعلان يوم الاثنين عطلة رسمية للمؤسسات التربوية والتعليمية افساحاً في المجال أمام الأهالي والطلاب لاستكمال عرس النصر في جنوب لبنان والدخول إلى القرى الحدودية المتبقية – موقع قناة المنار – لبنان
مسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية يوسف بسام يطلب من رئيس الحكومة ووزير التربية اعلان يوم الاثنين عطلة رسمية للمؤسسات التربوية والتعليمية افساحاً في المجال أمام الأهالي والطلاب لاستكمال عرس النصر في جنوب لبنان والدخول إلى القرى الحدودية المتبقية