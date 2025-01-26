لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية يبارك للبنانيين الانتصار الكبير الذي كرّسه أهالي الجنوب بعودتهم إلى قراهم ويعتبر أن تزامن عودة الجنوبيين مع عودة سكان غزة يؤكد التلاحم بين الشعبين – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 26 2025 - 16:34

لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية يبارك للبنانيين الانتصار الكبير الذي كرّسه أهالي الجنوب بعودتهم إلى قراهم ويعتبر أن تزامن عودة الجنوبيين مع عودة سكان غزة يؤكد التلاحم بين الشعبين

منذ 38 mins 26 January، 2025
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