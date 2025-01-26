بلدية كفرشوبا: بعد الإتصالات التي أُجريت مع الجيش اللبناني بإمكان أهالي البلدة إبتداءً من صباح غد الاثنين العودة إلى منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 16:32

بلدية كفرشوبا: بعد الإتصالات التي أُجريت مع الجيش اللبناني بإمكان أهالي البلدة إبتداءً من صباح غد الاثنين العودة إلى منازلهم

منذ 45 mins 26 January، 2025
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