القناة 14 العبرية: استبعاد حصول حدث أمني في مستوطنة معيان باروخ عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 16:32

القناة 14 العبرية: استبعاد حصول حدث أمني في مستوطنة معيان باروخ عند الحدود مع لبنان

منذ 59 mins 26 January، 2025
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