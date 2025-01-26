القناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يبلغ سكان مستوطنة معيان باروخ عن وقوع حادث أمني عند الحدود مع لبنان ويتحقق مما حصل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2025 - 16:32

القناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يبلغ سكان مستوطنة معيان باروخ عن وقوع حادث أمني عند الحدود مع لبنان ويتحقق مما حصل

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة