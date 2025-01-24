الرئيس بري: المؤازرة الخليجية للبنان واعدة في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي

أثنى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على “العلاقات التاريخية الطيبة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي ومؤازرتها للبنان في كافة أزماته، وهي مؤازرة لا تزال مستمرة ومتمثلة بجسور الدعم المتواصل للبنانيين والواعدة في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي”.

كلام الرئيس بري جاء الجمعة خلال استقباله رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لـ”مجلس التعاون لدول الخليج” وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا على رأس وفد، وقد تم خلال اللقاء البحث بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكان اللقاء مناسبة، تم خلالها التأكيد على “ضرورة التزام إسرائيل بكامل بنود إتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإنهاء إحتلالها بالكامل للأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان”.

وحمل الرئيس بري الوفد تحياته وتحيات الشعب اللبناني الى “أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولسائر قادة دول مجلس التعاون الخليجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام