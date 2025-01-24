الشيخ الخطيب: شعبنا لن يترك الاحتلال في أرضه

حذر نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “الدول التي تعهدت بتطبيق اتفاق وقف النار من العواقب التي ستترتب على الإخلال به من قبل العدو الاسرائيلي”.

وقال الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في الحازمية شرق بيروت إن “العالم سيرى بأس شعبنا رغم كل الآلام، لأنه شعب يأبى الضيم والهوان والاذلال ولن يترك لغاز ومحتل أن يستقر ولا لاحتلال ان يبقى أو يدوم”.

من جهة ثانية، دعا الشيخ الخطيب الى “الاسراع في تأليف الحكومة اللبنانية ليتسنى لها ان تقوم بمهامها الدستورية، من دون وضع العصي أمام التأليف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام