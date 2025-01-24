“يديعوت أحرونوت” عن مصادر: المجلس المصغر قال إن إسرائيل تنسق وقف إطلاق النار بلبنان مع إدارة ترمب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2025 - 09:08

“يديعوت أحرونوت” عن مصادر: المجلس المصغر قال إن إسرائيل تنسق وقف إطلاق النار بلبنان مع إدارة ترمب

منذ 35 mins 24 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة