بدء نقل أسيرات فلسطينيات إلى سجن عوفر غرب رام الله للإفراج عنهن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2025 - 15:44

بدء نقل أسيرات فلسطينيات إلى سجن عوفر غرب رام الله للإفراج عنهن

منذ 45 mins 19 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة