حماس: ندعو جماهير شعبنا البطل في الضفة الغربية لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2025 - 06:52

حماس: ندعو جماهير شعبنا البطل في الضفة الغربية لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا

منذ 29 mins 15 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة