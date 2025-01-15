7 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 02:16

7 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع

منذ 1 ساعة 15 January، 2025
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