اعلام العدو: انهيار مبنى على قوة من لواء ناحال شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 08:38

اعلام العدو: انهيار مبنى على قوة من لواء ناحال شمال قطاع غزة

منذ 6 mins 13 January، 2025
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