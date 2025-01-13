فلسطين المحتلة: طائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة نحو مستشفى في “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 08:38

فلسطين المحتلة: طائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة نحو مستشفى في “تل أبيب”

منذ 15 mins 13 January، 2025
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