إصابات بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 02:12

إصابات بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 36 mins 2 January، 2025
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