قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 01:04

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية

منذ 12 mins 1 January، 2025
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