خريس: العدو لا يرتدع إلا من خلال المقاومة.. وأين فرنسا واميركا من خروقاته؟

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس ان “المرحلة اليوم من أخطر المراحل، ليس على صعيد لبنان بل على صعيد المنطقة”، واضاف “نحن التزمنا بالقرار الدولي 1701 لكن اسرائيل لم تلتزم وتواصل خرقها وتوغلها للعديد من القرى وتقوم بنسف المنازل”.

وسأل خريس في حديث له الاحد “أين هي الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار؟ أين اميركا وفرنسا مما يجري على أرض الواقع؟ وبعد انقضاء الشهرين هل ستنسحب اسرائيل ام ستبقى محتلة وهل سنبقى مكتوفي الايدي حيال ذلك؟”، واكد انه “إذا بقي العدو الاسرائيلي في أجزاء من أرضنا من الطبيعي ان تتحرك المقاومة وندافع عن ارضنا، فمهمتنا الدفاع عن الجنوب عند اي اعتداء لان العدو لا يرتدع الا من خلال المقاومة”.

من جهة ثانية، اشار خريس الى أن “الاستحقاق الرئاسي يجب ان يحصل ودعوة الرئيس نبيه بري يجب ان تحصل وننتخب رئيس جمهورية لينهض وطننا بكل مؤسساته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام