العميد الركن المتقاعد الدكتور حسن جوني لموقع المنار : تمديد الاحتلال بعد مهلة الـ60 يوماً يعني نسف اتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 28 2024 - 12:02

العميد الركن المتقاعد الدكتور حسن جوني لموقع المنار : تمديد الاحتلال بعد مهلة الـ60 يوماً يعني نسف اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 43 mins 28 December، 2024
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