على وقع تواصل الخروقات.. اجتماع في السراي بحث تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار

اجتمعت لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار في السراي الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب، وضمت رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز والاعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

هذا الاجتماع الأول من نوعه، يكتسب أهمية كبيرة، خصوصاً في ظل الاصرار الاسرائيلي على خروقاته اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار وكذلك للقرار الدولي (1701)، من خلال تعدياته البرية والجوية.

وطرح في هذه الاجتماع بحسب مراسل المنار، جميع المستجدات الميدانية لناحية الاستمرار في الخروقات الاسرائيلية، وايضا من ناحية تثبيت وقف اطلاق النار والمراجعة، بعد نحو شهر على وقف اطلاق النار في لبنان.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الجولة الميدانية التي قام بها الرئيس ميقاتي في الأمس مع قائد الجيش على مناطق القطاع الشرقي في جنوب لبنان، حيث جال في عدد من القرى اللبنانية الجنوبية التي دمر جزء كبير منها العدو الإسرائيلي. وفي أثناء زيارته أمس وتحديدا بلدة الخيام كان هناك خروقات للجيش الإسرائيلي في عدد من القرى تحديدا في الناقورة، حيث كان يرفع علم الجيش الإسرائيلي، وأيضا قام بنسف مبان سكنية.

وأفادت مصادر قناة المنار، أن اجتماع اليوم في السراي سيكون مهما لناحية تأسيس والعمل على إيجاد آلية لتثبيت وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي.

وعرض ميقاتي خلال الاجتماع وجهة نظر لبنان لناحية كيفية تثبيت وقف إطلاق النار كي لا تتفلت الأمور وتذهب نحو إتجاهات تصعيدية في حال استمر العدو الإسرائيلي بخروقاته. وأيضاً جرى خلال الاجتماع عرض لعمليات انتشار الجيش اللبناني في القرى الجنوبية الحدودية.

وخلال الاجتماع، طلب رئيس الحكومة “وقف الخروق الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها، وقال: “إن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقها، وهذا أمر غير مقبول”.

وشدد على أن “جولته في الجنوب أمس أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم”، داعيا اللجنة إلى “الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق”.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.

تواصل الخروقات الاسرائيلية

وبالتزامن مع الاجتماع، واصل العدو الاسرائيلي خروقاته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، ان كان عبر عمليات التفجير، أو إطلاق الرصاص، وقذائف الهاون والمدفعية، وأيضا عبر عمليات تجريف في القطاع الشرقي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دوى انفجار كبير ناجم عن عملية تفجير حصلت في إحدى قرى القطاع الشرقي، كما سمع دوي اطلاق عدد من القذائف المدفعية في بلدة مارون الراس.

كما شهدت المنطقة الحدودية وتحديداً عند أطراف مارون الراس وبنت جبيل خلال فترة الفجر وساعات الصباح الأولى، إطلاق عدد من الرشقات النارية، وذلك في إطار الاعتداءات اليومية التي تطال هذه المنطقة. كما شهدت أطراف بلدة ميس الجبل خروقات مشابهة.

وأيضاً، عملت احدى الجرافات التابعة لجيش العدو الصهيوني بعملية تجريف بمحاذاة الطريق العام، عند الطريق الرابط بلدة الظهيرة ببلدة علما الشعب، بالتزامن مع إطلاق عدد من الرشقات الرشاشة بإتجاه الأراضي اللبنانية.

المصدر: موقع المنار