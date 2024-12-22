الاحتلال الاسرائيلي يواصل خروقاته.. مداهمة منازل في “ريحانة بري” وتفجيرات في كفركلا والطيبة

توغلت صباح اليوم قوة مشاة إسرائيلية مدعمة بآليات الهمر، إلى مفترق بلدتي الماري وعين عرب في قضائي مرجعيون وحاصبيا، في جنوب لبنان، حيث قامت بمداهمة منازل في بلدة “ريحانة بري” المحادية لبلدة الماري والتي تقع شمال بلدة العباسية الحدودية.

وأفاد مراسل المنار بأن القوات المتوغلة قامت بالتحرك بين المنازل والانتشار في القرية، بالتزامن مع وجود قوة اسرائيلية أخرى تتمركز بالقرب من أطراف بلدة عين عرب، وذلك استمراراً لخروقات العدو الاسرائيلي اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار قبل نحو 3 أسابيع.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذها تفجيرات في عدد من قرى الجنوب، وآخرها اليوم في القطاع الغربي، حيث سمع دوي انفجارات في تلك المنطقة، وذلك في اعقاب سلسلة من الاعتداءات شهدتها المنطقة يوم امس.

وانسحبت قوات الاحتلال من نقاط في بلدة الناقورة، الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وخلال ساعات الليل، سمع دوي تفجيرات في بلدة كفركلا، والأطراف الشرقية لبلدة الطيبة، كما شوهد تحركاً لقوات الإحتلال الإسرائيلي، قادمة من تلة العزية شرقي بلدة الطيبة باتجاه ديرميماس، حيث صدمت عدة سيارات داخل البلدة، في وقت كانت قوة أخرى تقطع الطريق باتجاه منطقة الخردلي من جهة ديرميماس.

وأوجز مراسل المنار في جنوب لبنان علي شعيب الخروقات الاسرائيلية في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة.

المصدر: موقع المنار