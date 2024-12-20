عراقجي: احتمال عودة الإرهاب إلى سوريا يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من “احتمال عودة الإرهاب إلى سوريا على خلفية الفوضى التي تشهدها، ما قد يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها”.

وقال عراقجي “نحذر من عودة خطر الإرهاب إلى سوريا نتيجة الفوضى وهو ما قد يشكل خطرا على كافة دول المنطقة”، وأكد أن “وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا كان في المقام الأول لمحاربة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية الأخرى الموجودة في منطقة الشرق الأوسط”.

وقد شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في قمة الدول الثمانية الإسلامية النامية D-8 (وهي منظمة دولية لتنمية التعاون بين الدول الإسلامية تضم 8 دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنغلاديش)، وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس إيراني إلى مصر، حيث كانت آخر زيارة لرئيس إيراني هي زيارة محمود أحمدي نجاد قبل 11 عاما.

المصدر: روسيا اليوم