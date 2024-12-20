مصدر خاص لموقع المنار: دخول الطيران العراقي على خط الرحلات يُتوقع أن يخفض التكاليف بشكل كبير لكن ذلك يعتمد على الموافقة لعبور الأجواء السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 13:56

مصدر خاص لموقع المنار: دخول الطيران العراقي على خط الرحلات يُتوقع أن يخفض التكاليف بشكل كبير لكن ذلك يعتمد على الموافقة لعبور الأجواء السورية

منذ 16 mins 20 December، 2024
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