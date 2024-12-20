مصدر خاص لموقع المنار: 290 سيارة لبنانية دخلت العراق منها 157 سيارة لا تزال عالقة بسبب صعوبة عبور الأراضي السورية وتم منح أصحابها مهلة 6 أشهر لإيجاد حلول بديلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 13:56

مصدر خاص لموقع المنار: 290 سيارة لبنانية دخلت العراق منها 157 سيارة لا تزال عالقة بسبب صعوبة عبور الأراضي السورية وتم منح أصحابها مهلة 6 أشهر لإيجاد حلول بديلة

منذ 20 mins 20 December، 2024
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