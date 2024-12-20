مصدر خاص لموقع المنار : 40 ألف لبناني لجأوا إلى العراق خلال العدوان الصهيوني غادر منهم 20 ألف وما زال 20 ألف ينتظرون العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 13:54

مصدر خاص لموقع المنار : 40 ألف لبناني لجأوا إلى العراق خلال العدوان الصهيوني غادر منهم 20 ألف وما زال 20 ألف ينتظرون العودة

منذ 21 mins 20 December، 2024
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