بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 9:40 مساءً بتوقيت صنعاء، بعد قليل. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 20:56

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 9:40 مساءً بتوقيت صنعاء، بعد قليل.

منذ 39 mins 19 December، 2024
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