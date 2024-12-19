“يديعوت أحرونوت”: سيقدّم “كبار” ضباط الجيش “الإسرائيلي” غدًا إلى رئيس الأركان التحقيق المتعلق بليلة 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 20:56

“يديعوت أحرونوت”: سيقدّم “كبار” ضباط الجيش “الإسرائيلي” غدًا إلى رئيس الأركان التحقيق المتعلق بليلة 7 أكتوبر

منذ 41 mins 19 December، 2024
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