وزارة الصحة في غزة: 32 شهيداً و94 إصابة في 4 مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 14:44

وزارة الصحة في غزة: 32 شهيداً و94 إصابة في 4 مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية

منذ 51 mins 19 December، 2024
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