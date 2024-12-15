الخط الساخن | كاميرا المنار توثق عودة الأهالي في اقليم التفاح

من جباع بدأت رحلة توثيق معالم النّصر في جنوب لبنان.. عودة أهل الارض، كبايات الشاي وجمعات أهالي الحي والجيران فوق المنازل المدمرة على تراب الجنوب، إرث غالٍ جداً لا يستبدله أهل المقاومة بكنوز الأرض ترغيباً، ولا يبعدهم عنه الموت والدمار ترهيبا.

البداية من اتحاد بلديات اقليم التفاح، الذي يضم عشر بلدات حومين الفوقا، حومين التحتا، رومين، صربا، عزة، كفرفيلا، عربصاليم، جباع، جرجوع، وعين قانا.

وكما قال سماحة السيد الشهيد الأقدس والأسمى، الحمدلله الذي جعل اعداءنا من الحمقى، فعلا لم يفقه العدو الصهيوني لليوم، أي أمة تقاومه، يثأر من الحجر فيستمر الدور كما حصل لاتحاد بلديات اقليم التفاح، دمر المبنى ولكن عمل الفريق استمر، وقتل منا الابرياء وارتقى منا الشهداء .. كما سنرى في ام سعداء اقليم التفاح.. بلدة عربصاليم.. فزاد وعظُمت المقاومة .. وكبر الثأر بيننا وبين عدونا.

مررنا بكل البلدات تحدثنا الى الناس والى المعنيين، من رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح الحاج بلال شحادة، الى الحاج حسن الملاح نائب رئيس بلدية عين قانا كما المهندس يوسف مهدي، مدير مجلس الجنوب في محافظة النبطية، وغيرهم. وهكذا في اقليم التفاح جبل صافي، في اقليم التفاح مليتا حكاية الارض للسماء..

خطَطْنا وإياكم بعض حكايات الانتصار.

بفضل هؤلاء السعداء وبعائلاتهم، من بهم اخرجنا الله من الذلّ والهوان الى العزة والرفعة.. وبهم اخرجنا الله من الظلمات الى النور.

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المصدر: المنار