الضفة الغربية | اشتباكات عنيفة في مخيم بلاطة شرقي نابلس.. استهداف قوة مشاة وآلية للاحتلال

دارت اشتباكات مسلحة عنيفة، منتصف ليل الجمعة – السبت، بين المقــاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الأخيرة لمخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.

سرايا القدس – كتيبة نابلس، أعلنت عن تصدي مجاهديها برفقة إخوانهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، مؤكدة استهدافهم والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت إن مجاهديها في سرية بلاطة مع رفاقهم في محور حارة الزغلول تمكنوا من استهداف قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإطلاق النار على القوة بشكل مباشر، محققين إصابات مباشرة.

كما أعلنت عن تمكن المجاهدين في سرية بلاطة في محور العموري من استهداف آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة معدة مسبقاً وإعطابها.

هذا وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، تمكن مجاهديها بسرية السيلة الحارثية من إمطار تجهيزات الاحتلال بمحيط حاجز سالم العسكري بوابل من الرصاص.

وفي سياق اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية، اقتحمت قواته جامعة “بوليتكنك فلسطين” في مدينة الخليل، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

شهيد برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا جنوب الخليل

واستشهد ظهر الجمعة، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وقال مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي إن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاماً) وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه المواطنين ما أدى إلى استشهاد الشاب مسالمة.

المصدر: وكالات