الشيخ القطان: بوصلتنا فلسطين وطاقاتنا ومقدراتنا لمواجهة العدو

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ احمد القطان في تصريح: “نحن اليوم مع كل هذه الأحداث التي تدور حولنا وكل ما نراه في عالمنا العربي والاسلامي، يجعلنا أمام موقف يتمثل بالتشديد على وحدتنا الإسلامية لأن العدو يريد الدخول من باب تفرقة الأمة وشرذمتها، فهو لا يحقق مكاسب حقيقية إلا عندما يضرب وحدتنا الوطنية والإسلامية وعندما نتقاتل في ما بيننا ونتناحر ونكفر بعضنا ونتراشق الاتهامات، فيما العدو يفرح ونكون نحن من يحقق له الانتصار علينا وعلى أمتنا، سواء كان ذلك عن علم أو عن جهل. لذلك علينا أن نقول لكل العالم، لا سيما لعالمنا العربي والإسلامي بان عليهم بالوحدة ونبذ التفرقة”.

واكد اننا “مع كل من يواجه العدو الصهيو-اميركي المستكبر ومع كل من يقول أنه مع فلسطين. سنكون معه إلى أي مذهب او فئة أو جماعة انتمى. عندما يحدد لنا ان عدوه هو الصهيوني وبوصلته فلسطين نكون معه. فعندما نكون مع فلسطين نكون مع الحق وعندما نواجه الاستكبار العالمي أميركا والصهاينة وكل مستكبر وظالم نكون مع الحق”.

ورأى انه “يجب علينا أن نقول لكل العالم بأن بوصلتنا هي فلسطين وأنظارنا وكل مقدراتنا ينبغي أن تكون في مواجهة العدو الصهيوني الذي لا يراعي ذمة، انظروا إليه يهددنا في كل بلاد الشام، بل يهدد كل أمة محمد”، وقال: “نرى الطائرات الصهيونية تضرب في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وغزة وفي أي مكان تستطيع أن تصل إليه”.

وختم مشددا على “توحيد طاقاتنا وكل مقدراتنا لمواجهة هذا العدو، فإذا أضعنا البوصلة وقتلنا وكفرنا بعضنا البعض، سنجد هذا العدو بيننا وفي ارضنا. وليشهد التاريخ أن هذا الكلام لله تبارك وتعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام