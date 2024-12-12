المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: السفارة الروسية في سوريا تعمل في ظل تهديدات أمنية عالية للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 23:06

المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: السفارة الروسية في سوريا تعمل في ظل تهديدات أمنية عالية للغاية

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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