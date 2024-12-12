توضيح من نقابة الصرافين حول تزوير الـ50 دولارا

قالت “نقابة الصرافين” في لبنان في بيان لها الخميس حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولار أميركيا “بعد التنسيق مع الجهاز الامني المختص – الذي قام بالدراسات والبحث والتحري الخاص به – وبعد التواصل مع عدد من الصرافين المرخصين في مناطق عدة، تبين لنا ان المشكلة المطروحة بحقيقة التزوير مبالغ فيها وهي أصغر بكثير من الواقع المعلن عنه”.

وتابع البيان “تبين ان الوضع ليس خارجا عن حقيقة تداول العملة في الأيام العادية السابقة وان العملة المزورة هي واضحة بالنسبة للصرافين وسهل عليهم انتقاءها”، واضاف ان “النقابة تود اعلامكم انها ارتأت ان حجم المشكلة مبالغ فيه ويؤدي لإرباك المواطن ليس إلا – ولا داعي بتاتا لحالة القلق والهلع المسيطر على المواطنين وعلى سوق القطع بشأن العملة المشار اليها”، وأكد ان “الحل للمشكلة بسيط والوضع ليس خارجا عن المألوف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام